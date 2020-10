PSG – OM : Alvaro en remet une couche sur Neymar

Le défenseur central Alvaro Gonzalez (OM) n’a pas tourné la page à propos de son altercation avec Neymar (PSG).

Rappelons que l’attaquant brésilien reprochait au joueur espagnol d’avoir proféré une ou des insultes racistes à son encontre. Pour sa part, Neymar était soupçonné d’avoir fait de même avec Hiroki Sakai. Après avoir étudié plusieurs vidéos du Clasico PSG – OM (0-1), la LFP a décidé de ne pas sanctionner les deux hommes. En effet, il n’y avait pas, en tout cas selon cette instance, de preuves suffisantes dans cette affaire. Sur les ondes d’Onda Cero, Alvaro Gonzalez s’est exprimé à ce sujet.

« Les dégâts que Neymar a pu me faire sont énormes. Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Je n’ai pas quitté la maison depuis », a-t-il raconté. L’ancien pensionnaire de Villarreal a ajouté n’avoir jamais adressé des propos racistes à Neymar. « Il n’y avait personne dans le stade et tout a été entendu. Les arbitres sont venus à ma défense. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu devant toutes les caméras. »

Alvaro Gonzalez déteste vraiment Neymar

Pour conclure sur ce sujet explosif, Alvaro Gonzalez a souligné le fait qu’une « personne comme ça » ne « mérite » ni son « regard », ni son « respect ». On l’a compris, le défenseur central n’a pas envie d’enterrer la hache de guerre avec Neymar… Le 7 février prochain, on assistera normalement à la seconde manche entre l’OM et le PSG au Stade Vélodrome. Les retrouvailles s’annoncent déjà très mouvementées en ce qui concerne les deux hommes.

