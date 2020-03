Mercato / OM : un dossier important en passe d’être bouclé ?

Le défenseur central Alvaro Gonzalez (OM) est confiant en ce qui concerne son avenir… qu’il espère au Stade Vélodrome.

Interrogé par le biais de RTL, le footballeur espagnol a déclaré, tout d’abord, qu’il s’était renseigné auprès de Cesar Azpilicueta avant de signer. A l’époque, Gonzalez voulait « avoir un avis en plus ». L’ancien latéral de l’OM n’avait pas hésité à vanter les mérites du club phocéen où il évoluait avant de rejoindre Chelsea. « Je voulais avoir un avis en plus, et il ne m’en avait dit que du bien. »

« Il m’a dit que c’était un grand club, même s’il venait de connaître plusieurs saisons difficiles. Des fans géniaux, avec un Vélodrome impressionnant. Lui aussi il a du caractère, son style me fait penser au mien. » Par ailleurs, Azpilicueta avait aussi laissé entendre que la ville de Marseille ressemblait un peu à celle de Barcelone.

Alvaro Gonzalez y croit à fond !

L’argument des « plages », de « la mer » et du « soleil » avaient emballé encore plus Alvaro Gonzalez. Aujourd’hui, le défenseur central espère qu’il va continuer sa route à l’OM la saison prochaine. Rappelons que le joueur âgé de 30 ans est prêté par Villarreal à l’écurie française jusqu’au 30 juin.

« Il y a encore une clause mais oui, je suis sûr que je vais rester. Je me sens bien au club. » Gonzalez a révélé que lui et les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’étaient déjà « mis d’accord » pour qu’il « reste la saison prochaine ». A priori donc, le natif de Potes fera toujours partie de l’effectif d’André Villas-Boas cet été.

Images de IconSport