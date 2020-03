Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, croit que la pandémie de coronavirus et la crise économique en cours vont avoir un impact énorme.

Par le biais du Corriere dello Sport, le coach des Toffees a souligné le fait que « l’économie va changer à tous les niveaux ». Pour lui, la planète football n’échappera pas à la règle. Ancelotti est persuadé que « les droits TV auront une valeur moindre » et que « les joueurs et entraîneurs gagneront beaucoup moins ». Par ailleurs, « Carletto » a la conviction profonde que « les billets coûteront moins cher parce que les gens auront moins d’argent ».

A propos de la fin de cette saison 2019/2020, Carlo Ancelotti espère qu’on pourra la « finir ». Sinon, « amen » ! Pour le technicien, il faut arrêter de dire qu’il faudra « trois semaines de préparation » pour les équipes professionnelles afin d’être opérationnelles à 100%. « La préparation est un faux mythe. L’été, après huit jours, on est déjà en voyage en Orient ou aux États-Unis. On s’entraîne en jouant. Puis « Carletto » a ouvert une parenthèse consacrée à… l’écologie.

Ancelotti voit des aspects positifs

Ancelotti a le sentiment que nous vivons actuellement « une vie à laquelle nous n’étions pas habitués ». En disant cela, l’ancien entraîneur du Real Madrid ou encore du Milan AC pense bien sûr au confinement. En Italie et ailleurs dans le monde, des milliards de personnes doivent rester chez elles le plus souvent possible. La faute à la pandémie de coronavirus très difficile à endiguer.

« L’eau de la lagune de Venise n’a jamais été aussi claire et propre, l’air a changé, les rues vides sont spectaculaires. Cela aurait été vraiment beau si ça ne dépendait pas de la pandémie, si le prix à payer n’était pas la vie brisée de milliers de personnes. C’est une sorte de rébellion de la Terre contre l’Homme. Au passage, « Carletto » aimerait bien également qu’Internet « explose aussi ». Histoire de mettre un terme à l’esclavage des smartphones » et qu’on revienne aux vrais « rapports personnels ».

