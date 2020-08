Affaire Knysna : Anelka vide son sac sur Domenech

L’ancien attaquant Nicolas Anelka a accepté de prendre part à un documentaire sur Netflix. Via Le Parisien, le Français a parlé notamment de Raymond Domenech.

Rappelons que les deux hommes avaient eu une altercation lors de la Coupe du monde 2010. Puis Anelka avait été exclu du groupe France. Dix ans après cette affaire, qui avait plongé le foot tricolore dans un gouffre, l’ex-footballeur s’est exprimé. Évoquant le documentaire « Anelka : l’Incompris », il a assuré n’avoir « aucune rancœur » contre Domenech. Par ailleurs, lui et l’ex-sélectionneur des Blues avaient « vraiment de très bons rapports » avant l’affaire Knysna.

Nicolas Anelka a révélé ne plus lui avoir « reparlé depuis ». Aujourd’hui, il lui en veut simplement « un peu » à propos d’un élément. « Quand sa mère a déclaré publiquement qu’elle n’acceptait pas mes insultes. Lui, il savait que ce n’était pas ça et aurait dû le dire à ce moment. Une parole de mère, ça me touche et là, Raymond aurait dû parler. » Malgré cela, Anelka croit que si lui et Domenech se croisaient « par hasard », ils pourraient « parler » sans problème.

Anelka et sa réputation particulière

Lorsqu’il était encore jeune, Nicolas Anelka n’avait « pas eu envie de parler à la presse » suite à ses « débuts de joueur » professionnel. A l’époque, il avait « accepté d’en payer le prix ». Avec le recul, Anelka croit qu’il aurait peut-être dû s’exprimer lorsqu’on sortait telle ou telle histoire sur lui.« Normalement, si on raconte des conneries sur un joueur, il finit par répondre pour rectifier. Moi, je ne le faisais jamais. »

« Je ne démentais rien. Cela m’était indifférent. J’ai laissé se raconter une créature Anelka qui n’était pas la réalité. » Nicolas Anelka avait le sentiment d’être « une sorte de punching-ball, qui prenait les coups sans les rendre ». Pour lui, « la légende du mauvais garçon était facile » à mettre en avant dans les médias. Le Français a admis quand même que son « caractère » l’a « incité à faire certaines choses qui ont nourri cette réputation » au fil des années.

