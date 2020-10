Mercato / Real : Zidane veut Aouar, un deal spécial proposé à l’OL ?

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a reconnu s’intéresser de très près au milieu Houssem Aouar (OL).

« Je n’ai aucun doute sur Aouar, c’est un grand joueur. Peut-être qu’un jour il pourrait jouer pour Madrid. » En lâchant ces deux phrases, Zidane a fait part de son intérêt pour le milieu de l’OL. Il y a quelques jours, L’Equipe avait indiqué que le coach français de la Casa Blanca avait eu l’occasion de discuter avec Houssem Aouar. Histoire de le sonder à propos d’un avenir éventuel chez les Merengue.

Forcément, on peut se demander si le Real Madrid ne tentera pas quelque chose afin de déloger l’international tricolore avant la fin de ce mercato. Comme le souligne justement As, il semble peu probable que la Casa Blanca puisse déloger Aouar avant demain… En effet, le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, a fait part à Rudi Garcia de son intention de garder ce joueur et Memphis Depay jusqu’au coup de sifflet final du marché des transferts.

Zidane et l’échange qui peut tout changer

Toujours d’après As, le Real Madrid pourrait faire une offre spéciale à l’OL. En clair, les Merengue proposeraient un chèque de 20 millions d’euros pour Houssem Aouar. En plus de cela, ils ajouteraient sur la balance un certain Mariano Diaz qui ne s’est jamais imposé à Santiago Bernabeu. L’attaquant dominicain possède la particularité d’avoir déjà porté le maillot de l’OL.

C’était lors de la saison 2017/2018. Impressionnés par sa progression (21 buts et 6 passes décisives en 45 matches), les Merengue avaient décidé de le faire revenir. Recruté contre une somme de 8 millions d’euros, Mariano Diaz était retourné au Real. A la clé, un chèque de 21,5 millions pour les Lyonnais. Aujourd’hui, Diaz ne fait plus du tout partie des plans de Zinedine Zidane. Le coach français serait ravi s’il était échangé avec Aouar.

Images de IconSport