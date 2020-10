Mercato / PSG : une star de l’OL séduit, deux options sur le tapis…

Les dirigeants du PSG ont des vues sur le milieu de terrain Houssem Aouar qui évolue à l’OL.

Pour l’heure, on ne sait toujours pas si Aouar portera toujours, ou non, le maillot lyonnais après la fin du mercato. En effet, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a confié que le Français est pisté par trois clubs qui ont déjà disputé la Ligue des Champions. Le patron du club de la capitale des Gaules n’a pas cité les noms de ces écuries. A en croire L’Equipe, il s’agit d’Arsenal, de la Juventus Turin et du PSG. Les Gunners désirent ardemment recruter Houssem Aouar.

Mais leur offre d’environ 40 millions d’euros n’emballe pas Aulas et Juninho. Pour leur part, les Bianconeri sont moins bien placés que le club londonien. Quid du PSG ? Eh bien L’Equipe assure que le club français est passé à l’action pour le footballeur âgé de 22 ans. Au début de l’année déjà, le président Nasser Al-Khelaïfi avait rencontré l’intéressé et certains de ses proches. Apparemment, le Qatarien est entré en contact, ces derniers jours, avec Jean-Michel Aulas.

Aouar au PSG de suite… ou plus tard ?

Le média français nous apprend que le PSG aurait deux options en tête pour réussir à boucler ce dossier. La première consisterait à acter le transfert de Houssem Aouar en vue de… la saison prochaine. En clair, l’international tricolore terminerait cet exercice à l’OL avant d’enfiler le maillot du Paris Saint-Germain. L’autre possibilité donnerait lieu à un prêt payant, jusqu’au 30 juin 2021, avec à la clé une option d’achat sans doute obligatoire.

On peut penser que le PSG est en mesure de faire mouche sur le dossier Aouar. Problème : il reste très peu de temps aux Parisiens pour arriver à leurs fins… En effet, le mercato s’achèvera le 5 octobre, autrement dit dans seulement 3 jours ! Pour sa part, Aulas a fait savoir qu’après vendredi soir (demain), il fermera la porte à double tour dans le sens des départs et peut-être même des arrivées. Le chrono tourne pour le PSG…

