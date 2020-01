Arsenal : Arteta envoie un message à Lacazette

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta a encouragé Alexandre Lacazette à persévérer, alors qu’il traverse une période sans marquer.

Nouvelle année, nouvel entraîneur… Et première victoire importante pour Arsenal, glanée le jour de l’An face à Manchester United (2-0) à l’Emirates Stadium, pour le compte de la 21e journée de Premier League. Un premier succès après une série de cinq matchs infructueux qui avait coûté sa place à Unai Emery, remplacé par Mikel Arteta. De son côté, Alexandre Lacazette n’a pas réussi à renouer avec le but et reste sur quatre sorties sans marquer.

Lacazette rend ses coéquipiers meilleurs pour Arteta

Malgré cet échec, son coach lui a renouvelé sa confiance publiquement. « Il a eu les occasions de marquer. Il a vraiment été utile, il nous a donné beaucoup de solutions », a positivé l’entraîneur espagnol, des propos rapportés par The Evening Standard. « Il rend ses coéquipiers meilleurs, c’est l’une de ses plus grandes qualités. Et à chaque fois qu’il se retrouve face au but, il est d’habitude si précis », a-t-il noté.

« Je suis déçu qu’il n’ait pas été récompensé de tout son travail lors des trois derniers matchs, il aurait pu marquer trois ou quatre buts facilement. Mais le but viendra naturellement parce que c’est un pur finisseur », a estimé Mikel Arteta. Depuis le début de la saison, l’ancien attaquant lyonnais a marqué 6 buts en 17 matchs dont 13 comme titulaire. Il espère passer un cap en cette seconde moitié de saison.

