ASSE : affaires Ruffier et Debuchy, Puel donne sa version

L’entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel est monté au créneau pour s’exprimer sur les problèmes avec Stéphane Ruffier et Mathieu Debuchy.

Tandis qu’approche la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, l’AS Saint-Etienne connaît quelques turbulences internes. Au centre des débats, Claude Puel d’un côté, Stéphane Ruffier et Mathieu Debuchy de l’autre. Mercredi, le gardien de but a été mis à pied par le club et s’est vu refuser l’accès au centre d’entraînement. De son côté, le latéral droit n’aurait pas apprécié d’être particulièrement visé par son entraîneur lundi, lors d’une séance vidéo.

Debuchy, des « fake news » pour Puel

De passage en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel a tenu à rectifier le tir en livrant sa version des faits. « Quand on ouvre un journal et qu’on voit ces choses là… Ces fake news. Il parait qu’à Saint-Etienne ça arrive assez souvent. Il y a un tel décalage avec ce qu’on vit au quotidien et ce qu’on essaye de traduire de l’extérieur », a-t-il lancé à l’adresse des journalistes, avant de s’étendre plus longuement sur le cas Ruffier.

Ruffier sanctionné pour des propos et un comportement déplacés

« À la base, c’est un choix sportif, pas accepté par le joueur. On en arrive à une situation particulière. Pour moi, c’est un épiphénomène. Son entourage déborde et il se pénalise tout seul. On prend des décisions et la priorité, c’est toujours le groupe. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on vive bien ensemble, que chacun s’exprime », a-t-il estimé. Un point de non-retour est-il atteint ? « Ça me paraît difficile par rapport à ses propos et son comportement qu’il puisse redevenir compétitif pour le groupe », a prévenu le coach des Verts.

« Encore une fois, ce n’est pas une histoire entre un entraîneur et un joueur mais entre un salarié qui doit servir le club qui l’emploie, avec le comportement que l’on attend. Personne n’est au-dessus du club. On doit avoir le comportement qu’on attend par rapport à ses partenaires, son club. Il y a un manque qui est constaté. C’est tout. Il doit revenir avec un autre comportement, surtout vis-à-vis de ses équipiers », a ajouté Claude Puel.

