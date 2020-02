Arsenal : Aubameyang encore sous le choc, ce n’est pas le seul…

Après le match Arsenal – Olympiakos, le buteur Pierre-Emerick Aubameyang était vraiment très difficile à consoler.

En 16e de finale aller de la Ligue Europa, les Gunners avaient fait une bonne opération en s’imposant sur la pelouse de l’Olympiakos (1-0). Mais à l’Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta ont été poussés en prolongation par la formation grecque. Au final, c’est l’Olympiakos qui s’est qualifié grâce à un succès court mais précieux en Angleterre (2-1). Durant les arrêts de jeu de la seconde prolongation, Pierre-Emerick Aubameyang a eu une balle de match incroyable… après avoir scoré à la 113e minute.

En effet, le buteur gabonais s’est retrouvé en très bonne position face au but adverse. Mais l’ancien joueur de Dortmund et Saint-Etienne a… complètement raté le coche. Son loupé a surpris ses coéquipiers et bien sûr les supporters d’Arsenal. Personne ne s’attendait à ce que Aubameyang rate le cadre de la sorte. Après la rencontre, « PEA » a fait part de sa déception immense. Ses propos ont été relayés notamment par le Daily Mail.

Aubameyang était au bout du rouleau

« Très très déçu… Que puis-je dire ? C’est très dur… (…) Je ne sais même pas (comment il a pu rater cette occasion en or, ndlr). Je me sens très très mal mais cela peut arriver. » Pierre-Emerick Aubameyang a ajouté qu’il était « fatigué » et qu’il avait « des crampes » sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Malgré cela, « PEA » a admis qu’il devait « marquer ce but » contre l’Olympiakos.

Histoire de propulser Arsenal en 8e de finale de la Ligue Europa. Maintenant que l’aventure est terminée en C3, Aubameyang espère que lui et ses coéquipiers vont encore « s’améliorer en championnat et gagner autant de matches que possible ». Objectif : essayer de finir dans le top 4 et ainsi obtenir le fameux ticket pour la Ligue des Champions.

