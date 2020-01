Mercato / Barça : un ancien Stéphanois pour remplacer Suarez ?

Lors de ce mercato hivernal, les dirigeants du FC Barcelone étudient plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le club catalan a vécu des dernières semaines mouvementées. D’une part, l’entraîneur Ernesto Valverde a été limogé et remplacé par Quique Setien. Cela donne lieu forcément à une redistribution des cartes, tout du moins en partie, au Barça. Setien est là pour faire en sorte que les joueurs barcelonais soient plus forts sur le plan mental. Qui a oublié les deux douches froides en Ligue des Champions contre l’AS Rome et Liverpool lors des deux saisons précédentes. Après avoir bien négocié le premier acte, les Blaugrana s’étaient écroulés à chaque fois lors de la seconde manche.

D’autre part, la blessure sérieuse de Luis Suarez affaiblit considérablement l’effectif du Barça. Touché au genou, le goleador uruguayen a dû passer par la case opération. Il faudra attendre jusqu’au mois de… mai avant de le revoir sur les pelouses. Autrement dit, la saison de Suarez est terminée ou presque au Camp Nou. Forcément, les Blaugrana envisagent de recruter un nouveau numéro 9 de qualité cet hiver. Ce sera difficile étant donné qu’aucun club n’a envie de se séparer d’un artilleur de qualité à ce stade de la saison.

Aubameyang doit débloquer la situation

Selon El Mundo Deportivo, les Barcelonais pourraient jeter leur dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. Alors qu’Arsenal continue de patauger dans la semoule (10e place en Premier League), le Gabonais âgé de 30 ans est performant cette saison. L’ancien joueur de Dortmund et Saint-Etienne a disputé 26 matches, inscrit 16 buts et effectué 1 passe décisive. Aubameyang est clairement l’une des seules satisfactions lors de cet exercice. Toujours d’après El Mundo Deportivo, « la situation du club anglais » n’incite pas à un optimisme béat…

En effet, Aubameyang porte le brassard du capitaine à l’Emirates Stadium. Du coup, on imagine mal qu’il mette le feu aux poudres à Arsenal. Cela pourrait provoquer un nouveau séisme au sein de l’écurie britannique. Une partie de ses partenaires et bien sûr les fans lui en voudraient terriblement de réclamer un bon de sortie pour signer au Barça. Aux yeux des Blaugrana, « la position du joueur » est pourtant « essentielle ». Si Aubameyang envoyait un ou des signaux en vue d’un départ, alors le club catalan pourrait passer à l’action concrètement. Au final tout « dépend de lui » ou presque alors qu’en entame la dernière grande ligne droite de ce mercato hivernal 2020.

Images de IconSport