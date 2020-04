Ligue 1, Ligue des Champions, droits TV… Aulas fait la moue

A ce stade, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, s’interroge encore à propos de plusieurs sujets dont la reprise de la Ligue 1.

Dans les colonnes du quotidien L’Equipe, Aulas a déclaré qu’il y a « des doutes » sur la possibilité de pouvoir finir cet exercice 2019/2020 en L1. Le patron du club de la capitale des Gaules a ajouté que « le déconfinement peut aussi poser problème vis-à-vis des joueurs, des entraîneurs et des spectateurs ». Pour lui, « l’essence d’un match de football est d’être un spectacle avec des supporters ». Jean-Michel Aulas n’aimerait pas que cette saison se termine totalement à huis clos. Aujourd’hui, « JMA » croit franchement que « le pourcentage de chances que l’on puisse terminer tous les matches est plus faible aujourd’hui que le 11 mars, lorsqu’on a arrêté ».

Malgré cela, le dirigeant français a mis que lui, ses homologues et les autorités vont « tout faire quand même pour trouver des solutions ». Quid de la Ligue des Champions qui est aussi en mode « pause » jusqu’à nouvel ordre ? En ce qui concerne la C1, Aulas est encore plus inquiet. « Pour la Coupe d’Europe, où l’OL comme le PSG est engagé, c’est plus problématique car les régions concernées sont plus vastes que pour les championnats domestiques. Il y a plus d’incertitudes aujourd’hui. »

Aulas et l’inquiétude liée aux droits TV

Enfin, Jean-Michel Aulas a ouvert une parenthèse consacrés aux droits TV. Rappelons que les deux diffuseurs principaux de la Ligue 1, Canal + et beIN SPORTS, ont décidé de suspendre le paiement des droits télévisuels. Pour ces entreprises, il est hors de question de payer les clubs tant que les matches n’auront pas repris. « Je regrette la position de Canal et beIN. Qu’il y ait une incertitude sur la fin me paraît légitime, mais qu’ils ne payent pas au moins ce qui a été joué me perturbe. » Le manque à gagner sur le plan financier est déjà énorme pour l’OL et bien sûr les autres clubs de l’élite du foot français.

Images de IconSport