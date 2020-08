Manchester City – OL : pour Aulas, il manquait juste un truc…

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, était aux anges après la qualification en demi-finales de la Ligue des Champions.

Rappelons que les Gones se sont imposés contre Manchester City sur le score de 3 buts à 1. Les Rhodaniens n’ont pas volé leur qualification pour le dernier carré de la C1. En demi-finale, ils devront en découdre avec le Bayern Munich. Sacré client… En effet, les Bavarois ont atomisé le FC Barcelone en quart de finale (8-2).

Mais après tout, l’OL vient de s’offrir le scalp de la Juventus Turin et de Manchester City. Le club de la capitale des Gaules peut donc rêver du fait de réaliser un troisième exploit d’affilée en Ligue des Champions. En attendant le gros choc contre le Bayern, Aulas a confié, selon RMC, que « c’est merveilleux » d’avoir éliminé City.

Aulas et la force mentale de l’OL

Pour le patron de l’OL, les joueurs de Rudi Garcia ont ajouté un ingrédient majeur pour se sublimer. « On a un groupe qui a su se transcender et se regrouper. Comme on avait de bons joueurs, seul le côté psychologique nous manquait. On savait que cette compétition arrivait au bon moment. On vit des moments fantastiques. Je suis très heureux ce soir. »

Pour Jean-Michel Aulas, « City est une puissance fantastique » et « normalement » cette formation aurait « dû passer ». Mais même si son équipe a réalisé « un exploit » retentissant sur la scène européenne, il a jugé que c’est « aussi une sorte de résonance » par rapport à tout ce qui a été vécu ces derniers mois. « Les joueurs se sont emparés de cette injustice, cette septième place qui n’était pas européenne », a-t-il assuré.

Images de IconSport