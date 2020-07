Ligue des Champions : une mauvaise nouvelle pour… l’OL

Les dirigeants de l’UEFA semblent avoir pris une décision pour les 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Aulas et l’OL n’auront pas un petit coup de pouce…

Vendredi prochain, on assistera au tirage au sort du fameux « Final 8 » en C1. Durant le mois d’août, les huit équipes encore en course, dans cette compétition, s’affronteront au Portugal. Au menu, un match unique sur un terrain neutre. Exit donc la formule aller-retour. Pour ce qui est des 8es de finale retour restants (7-8 août), l’UEFA a mis de l’eau dans son vin.

Dans l’idéal, l’instance européenne aurait bien aimé que les rencontres Bayern – Chelsea, FC Barcelone – Naples, Manchester City – Real Madrid et enfin Juventus Turin – Olympique Lyonnais se déroulent dans les villes de Porto et Guimaraes. Mais plusieurs clubs ont protesté… As précise que « City et le Barça ont mis beaucoup de pression pour jouer dans leurs stades ». Par ailleurs, le Real Madrid ne voulait pas non plus jouer « sur un terrain neutre » plutôt qu’à l’Etihad Stadium.

Pas de « miracle » pour Aulas et l’OL

Quid de l’OL ? Dans l’idéal, le président Jean-Michel Aulas aurait préféré voir son équipe s’exprimer au Portugal contre la Juventus Turin ! On peut le comprendre… En effet, les Bianconeri n’auraient pas pu bénéficier de l’avantage du terrain. Rappelons quand même que les Gones avaient gagné la première manche au Parc OL (1-0). Espérons pour eux qu’ils arriveront à tenir la baraque contre la Vieille Dame à l’Allianz Stadium.

Notez que les quarts de finale, dans le cadre du « Final 8 », se joueront du 12 au 15 août avec un match quotidien. Les demi-finales, quant à elles, auront lieu les 18 et 19 août. Enfin, la grande finale se déroulera le 23 août. Toutes ces rencontres débuteront normalement à 21 heures et se passeront à huis clos.

Images de IconSport