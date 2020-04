OL : Aulas voit bien une superstar prendre… sa place !

Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, entame sans doute la dernière grande ligne droite de son parcours rhodanien.

Âgé de 71 ans, l’homme d’affaires dirige l’OL depuis l’année… 1987. A ce stade de sa vie, Aulas envisage clairement de passer le flambeau dans quelques temps. Dans les colonnes de L’Equipe, « JMA » a fixé le cap à ce sujet. « Ce qui est raisonnable, c’est d’imaginer qu’à l’orée de mes 75 ans, si on avait un président opérationnel, ce serait bien », a-t-il déclaré. A la question de savoir qui pourrait lui succéder à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a remis en avant une idée intéressante en tout cas à ses yeux.

Pour le Français, son compatriote Tony Parker – qui dirige actuellement le club de basket de l’ASVEL – a un profil séduisant. « J’ai vraiment le sentiment qu’il a les caractéristiques. En plus des qualités professionnelles et humaines, j’ai une grande affection pour lui et tout ce qu’il représente », a-t-il souligné. Aulas a précisé que pour le moment, il « n’y a aucune décision de prise, de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires ».

Parker n’est pas encore au niveau d’Aulas

Visiblement, l’ex-star de la NBA Parker a apprécié la sortie médiatique de « JMA ». « Je suis très touché par les propos de Jean-Michel. C’est un honneur de savoir qu’il pense à moi, qu’il me voit avec les qualités pour un poste comme celui-là. Mais j’ai encore beaucoup à apprendre. Ce n’est pas du tout d’actualité », a-t-il nuancé. Pour le moment, Tony Parker est « content de la position » où il est.

Autrement dit sur le fauteuil de président de l’ASVEL qu’il veut propulser sur le toit de l’Europe. Au cours des mois et des années qui se profilent, Parker va continuer de « grandir avec Jean-Michel Aulas ». Il est persuadé de pouvoir « continuer à apprendre de lui ». En ce qui concerne sa succession, la légende du basket tricolore « verra dans quatre, cinq ans » lorsqu’il sera temps pour Aulas de rendre son tablier.

Images de IconSport