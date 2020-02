OL : Aulas souhaite une chose au PSG pour la suite

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, s’est exprimé suite à la défaite de son équipe contre le PSG (2-4).

En zone mixte, le dirigeant a fait savoir que « les circonstances du match » n’ont pas aidé les Gones au Parc des Princes. Pour Aulas, l’OL avait réalisé « de très bonnes premières minutes ». Puis l’ailier Angel Di Maria avait « contribué à jeter le trouble » en ouvrant le score à la 22e minute de jeu. Lors de la seconde période, Jean-Michel Aulas a déploré « le but gag », de Fernando Marçal contre son camp, qui a mis l’escouade de Rudi Garcia « encore plus dans une mauvaise position ».

Ensuite, « JMA » a apprécié la réaction de l’équipe alors que le score était déjà de 3 buts à 0 en faveur du PSG. « Cela a été meilleur. On a construit un certain nombre d’occasions, dont celle de Moussa Dembélé qui aurait pu nous amener à l’égalisation. » A la question de savoir ce qu’il aurait fallu pour que l’OL égalise ou gagne ce duel, Aulas a livré une réponse honnête. « Que le PSG soit moins fort car il a été très très fort. »

Aulas à fond derrière le PSG !

D’ailleurs, l’homme d’affaires croise les doigts afin que l’écurie de la capitale cartonne en Coupe d’Europe cette saison. « J’espère que ce sera la bonne pour le PSG en Ligue des champions car l’équipe est vraiment très complète. » En 8es de finale, les hommes de Thomas Tuchel défieront le Borussia Dortmund. Pour sa part, l’OL affrontera… la Juventus Turin. Ce sera tout sauf facile pour les Gones de se hisser en quarts de finale.

Pour ce qui est de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas a toujours un objectif précis en tête. « On est dans un contexte où il faut savoir résister. Le championnat n’est pas terminé. Le podium ne s’est éloigné que d’un point seulement car Rennes a fait nul contre Brest (0-0). Il faut faire le dos rond et finir en boulet de canon pour se rapprocher de la troisième place. » Pour l’instant, l’OL occupe seulement la 9e place en L1 et compte 8 points de retard sur le Stade Rennais…

