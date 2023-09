Mercato / PSG : Leonardo veut faire revenir un ancien joueur !

A en croire Le Parisien, le profil de Serge Aurier (Tottenham) intéresse grandement les dirigeants du PSG.

Entre juillet 2015 et août 2017, Aurier avait porté le maillot du Paris Saint-Germain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son aventure francilienne n’avait pas été un long fleuve tranquille. Loin de là même… On se rappelle surtout de son live sur Periscope durant lequel il s’était lâché sur Laurent Blanc et plusieurs de ses coéquipiers de l’époque. Il avait dit notamment que le Cévenol était… « une fiotte » et qu’il prenait « les c… » des joueurs du PSG.

Pour lui, Salvatore Sirigu était « gayz » et Angel Di Maria « un guignol ». A propos de Zlatan Ibrahimovic, Serge Aurier avait assuré que l’attaquant suédois ne pouvait même pas le tester. « Ho, quand tu regardes ma gueule mon frère, tu penses qu’il peut me mettre un coup de pression lui ? T’inquiète pas, il vient de chez pas où, mais nous, on vient de Sevran frère. »

Tout est oublié pour Aurier

Plus que gênés à l’époque par ces propos, les dirigeants du PSG semblent avoir tourné la page définitivement. Le Parisien assure que le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo ont très envie de faire revenir l’international ivoirien. Le profil de Serge Aurier semble même « faire l’unanimité au sein du club ».

Même l’entraîneur Mauricio Pochettino serait séduit par le fait de pouvoir s’appuyer sur le joueur de Tottenham… où il a officié en tant que manager. De son côté, Aurier n’a jamais caché qu’il aimerait bien revenir un jour au PSG. Alors que son contrat expirera le 30 juin 2022, l’Ivoirien pourrait bien réaliser son rêve encore plus vite que prévu…

Images de IconSport