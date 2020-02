Mercato / Tottenham : Periscope, son départ du PSG… Aurier sur le grill

Par le biais de France Football, le latéral droit Serge Aurier est revenu sur l’affaire Periscope ou encore son départ du PSG en août 2017.

Tout d’abord, l’international ivoirien âgé de 27 ans a fait savoir qu’il était dans un contexte particulier au moment de cette histoire. « C’est comme si une application sortait aujourd’hui. Comme tout le monde, on la découvre, on télécharge, on se met dessus et on ne sait pas ce qu’il se passe. La vidéo, elle a duré plus de deux heures ! Mais les gens en ont pris dix minutes. Même pas ! J’ai même fait des freestyles de rap dedans », a-t-il raconté. Aurier a ajouté qu’il n’était « même pas concentré » étant donné qu’il jouait « à la Playstation ».

Pour sa part, son ami était « sur son ordinateur à jouer à Football Manager » tout en étant « connecté sur son téléphone ». Lorsque ce dernier posait ou relayait des questions, Serge Aurier ne calculait « même pas » ce qu’il répondait. Rappelons qu’il avait taclé l’entraîneur du PSG, Laurent Blanc, ou encore son coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Suite à cette affaire, Aurier a senti qu’il était « tout seul au milieu d’une foule » qui lui « jetait des pierres » sans arrêt.

Aurier ne pouvait pas faire autrement

A l’époque, il n’y avait « personne » pour le sauver. Le défenseur a le sentiment que même « aujourd’hui », « les gens en parlent encore ». Parfois, Serge Aurier a l’impression que « ça ne finira jamais ». A propos de son départ du Paris Saint-Germain, pendant le mercato estival 2017, le natif d’Ouragahio a expliqué qu’il n’avait tout simplement pas le choix. « Dans cette équipe, il n’y en avait pas beaucoup qui avaient l’amour du maillot comme moi. L’amour de Paris comme moi. J’étais fier de jouer dans ma ville, fier de l’importance que j’ai commencé à prendre. »

« J’étais tellement content que rien ne pouvait m’arrêter. Le fait que tout ça m’en ait dégoûté, au point de partir, c’est dommage. » Alors que se profile le choc Dortmund – PSG en Ligue des Champions, Aurier pense que le club français a « réglé certains problèmes ». Du coup, l’équipe a « de fortes chances d’aller loin » étant donné qu’il y a « moins de pression sur eux cette saison ». Au final, l’Ivoirien pense qu’il est préférable que « personne ne compte sur les Parisiens cette année pour qu’ils aillent au bout ».

Images de IconSport