Mercato / Real : Zidane sur les traces du « nouveau Varane »

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, suivrait de très près l’évolution de Benoît Badiashile (AS Monaco).

Ce 31 juillet 2020, la une du journal As est consacrée largement à… Badiashile. En plus de mettre en avant une photo du défenseur central, le média table sur le titre : « Badiashile – Le nouveau Varane ». A seulement 19 ans, l’international français U19 (15 sélections au total) est donc déjà connu en Espagne. Cette saison, le natif de Limoges a fait 20 apparitions toutes compétitions avec l’équipe première de l’AS Monaco. Les dirigeants monégasques comptent sur lui pour les années à venir. Reste à savoir ce qu’ils feraient en cas d’offre convaincante.

D’après Transfermarkt, Benoît Badiashile vaut actuellement 18 millions d’euros sur le marché des transferts. Pas sûr qu’une telle somme suffise pour le déloger… Pour As, le profil de ce jeune footballeur prometteur séduit le Real Madrid. « Zidane garde un œil sur Badiashile », peut-on lire sur le site du média espagnol. Également ciblé par Pep Guardiola (Manchester City), sans oublier Valence ou encore Wolverhampton, le Français a plusieurs avantages aux yeux des Merengue.

Badiashile n’est pas le seul à être suivi

D’une part, il est… gaucher. Du coup, Benoît Badiashile pourrait être complémentaire avec Sergio Ramos et Raphaël Varane qui sont logiquement plus à l’aise au poste de défenseur central droit. Par ailleurs, sa puissance athlétique fait de lui un roc difficile à passer. C’est pour cela notamment que Zidane l’a noté sur sa liste qui comporte aussi les noms de Dayot Upamecano (21 ans, RB Leipzig), Gabriel (22 ans, Lille) ou encore Mohammed Salisu (21 ans, Real Valladolid).

A juste titre, As souligne le fait que « Madrid prend le pouls du marché » vraiment « très prudemment ». Les Madrilènes n’ont pas envie de débourser trop d’argent cet été à cause de la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus. Néanmoins, il est peut-être grand temps de passer à l’action pour Badiashile. En effet, « son prix » pourrait devenir « inaccessible » d’ici un an ou deux. Si Zinedine Zidane donnait son feu vert sur ce dossier, alors le président Florentino Pérez pourrait miser sur ce diamant tricolore.

Images de IconSport