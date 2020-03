Mercato / Brescia : le constat est terrible pour Balotelli…

L’attaquant Mario Balotelli vit une saison difficile à Brescia. Une fois encore, l’Italien déçoit bon nombre de gens…

Après une expérience mitigée de six mois à l’OM (janvier => juin 2019), Balotelli avait signé à Brescia lors du dernier mercato estival. Libre de tout engagement, le buteur italien était ravi de signer dans son club de cœur. A 29 ans, « Super Mario » désirait marquer les esprits en Serie A et, pourquoi pas, réintégrer l’équipe nationale italienne.

Aujourd’hui, force est de constater que Mario Balotelli est en grande difficulté à Brescia. Ses performances n’ont pas été flamboyantes (5 buts en 19 matches). Victime parfois de racisme, l’artilleur a aussi déçu du monde au niveau de son comportement. Sa « relation avec les fans est détériorée » et celle avec le club « compromise » d’après Calciomercato.

Où pourrait rebondir Balotelli ?

Il serait fort surprenant que « Super Mario » porte toujours le maillot de Brescia la saison prochaine. Alors que son contrat expirera seulement le 30 juin 2022, le natif de Palerme devrait prendre ses distances avec cette écurie. Pour Calciomercato, il est difficile de savoir où pourrait signer Mario Balotelli dans le cadre du prochain mercato estival.

Pour le moment, « les contacts avec Galatasaray sont rompus ». C’est sans doute aussi le cas avec bon nombre de ses anciens courtisans. Plus les années passent et plus on se dit que Balotelli est passé à côté d’une immense carrière. Talentueux mais irrégulier, « Super Mario » n’a jamais répondu – sur la durée – aux attentes placées en lui. Dommage…

Images de IconSport