Barça : le coach d’Eibar craque et insulte Messi

Lionel Messi doit-il être préservé ce samedi contre Eibar en prévision du choc à Naples ? Son adversaire du jour lâche une réponse musclée.

Le FC Barcelone reçoit Eibar ce samedi (16 heures) pour le compte de la 25e journée de Liga. A trois jours du déplacement à Naples en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l’entraîneur blaugrana Enrique Setien va-t-il faire tourner son équipe pour mettre quelques cadres au repos ? Comme par exemple la star Lionel Messi ? Interrogé sur le sujet, le coach d’Eibar, José Mendilibar a livré une réponse lapidaire à l’égard de l’Argentin.

Messi « se fatiguerait davantage en tribune »

« Je ne pense pas que Messi sera au repos. Ce salaud se repose pendant le match. Il sait quand il doit participer et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, il se fatiguerait davantage à regarder depuis les tribunes », a lâché l’entraîneur sans filtre ! Des propos outranciers qui ne manqueront pas motiver le sextuple Ballon d’Or. S’il joue, nul doute qu’il sera déterminé à montrer à son adversaire du jour qu’il ne dort pas pendant le match.

Comme ce jour où, tandis que José Mendilibar entraînait Osasuna, Lionel Messi avait puni son équipe alors qu’il ne devait pas jouer. « Une fois, avec Osasuna, nous sommes allés jouer un match de Copa del Rey (au Camp Nou). Le matin du match, (Lionel Messi) avait été écarté, car il avait un problème d’estomac et avait de la fièvre. Après avoir mangé, il a été rappelé, il était sur le banc. Nous perdions 2-0 et soudain je le vois s’échauffer. Il est venu, a marqué deux buts et nous avons perdu 4-0 », se souvient-il.

Images de IconSport