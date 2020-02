Barça : Griezmann dément avoir tenu de tels propos…

Recruté l’été dernier, l’attaquant Antoine Griezmann a-t-il été adopté ou est-il boudé par le vestiaire du Barça ?

« Ils ne vont pas m’avoir, je ne vais pas lâcher ! », aurait confié Antoine Griezmann en coulisses, des mots rapportés par France Football qui est revenu mardi sur les difficultés du champion du monde 2018 à s’adapter à sa nouvelle équipe. Recruté l’été dernier à l’Atletico Madrid contre 120 millions d’euros, l’attaquant de 28 ans a inscrit 12 buts en 32 matchs dont 29 titularisations depuis le début de la saison.

Griezmann nie avoir des problèmes dans le vestiaire

Sur le terrain, les sourires de façade ne sauraient masquer la défiance de certains, à commencer par Lionel Messi, à son égard. Le magazine français affirme qu’Antoine Griezmann aurait admis des problèmes à l’intérieur du vestiaire. Une version démentie. Le joueur et son entourage, contactés par Marca, ont nié avoir tenu de tels propos, que ce soit en privé ou auprès de France Football. Qui dit la vérité ?

Quoi qu’il en soit, l’ancien attaquant madrilène est déterminé à faire sa place au sein de l’équipe barcelonaise. Avec les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, Lionel Messi et les Blaugrana ont besoin de lui pour les prochaines échéances et pour espérer atteindre les objectifs, tant en Liga qu’en Ligue des Champions. Gageons dès lors que si les amitiés ont du mal à se nouer en privé, tout ce beau monde saura faire la part des choses sur les terrains.

