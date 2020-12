Barça : les Français posent un nouveau problème à Koeman

Souvent critiqués, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé cartonnent actuellement ce qui pousse Ronald Koeman à des choix difficiles.

Quand Antoine Griezmann était contre-performant, il était facile de justifier ses allers-retours sur le banc ou ses sorties prématurées du terrain. Quand il était blessé, il était également facile pour Ronald Koeman de se passer d’Ousmane Dembélé. Mais maintenant que les deux Français semblent avoir retrouvé leur niveau et offrent des performances de premier ordre, l’entraîneur du FC Barcelone va devoir faire des choix plus difficiles au moment de composer son équipe.

Griezmann et Dembélé brillent, Koeman va avoir des choix difficiles à faire

Mercredi soir sur le terrain de Ferencvaros (0-3), Griezmann a marqué un superbe but d’une Madjer, trois jours après son coup de canon contre Osasuna (4-0). Quant à Dembélé, il a marqué un but sur penalty et offert une passe décisive hier soir. Le coach néerlandais a loué sa performance, se réjouissant de son retour à haut niveau.

« Dembélé est un grand joueur. Il a beaucoup de qualités, en face à face, il est rapide, il est efficace et à l’aise des deux pieds. Le plus important, c’est qu’il est très bien physiquement. Il travaille bien. Nous savons qu’il y a beaucoup de joueurs offensifs et il est difficile pour l’entraîneur de décider qui va jouer quand des joueurs comme Dembélé jouent à ce niveau », a admis Koeman après la rencontre. Un problème de riche diront certains, à juste titre. Bien des entraîneurs aimeraient avoir ce genre de soucis…

