Barça : Messi et le vestiaire très remontés contre Bartomeu

Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu réclame à ses joueurs une baisse importante de leur salaire pour surmonter la crise économique.

Vous aviez sans doute suivi cette affaire, alors que Ronaldo Koeman espérait la signature du Lyonnais Memphis Depay lors du dernier mercato, le FC Barcelone n’avait pas pu concrétiser l’opération car le salaire du Néerlandais aurait fait dépasser le plafond de masse salariale du club autorisé par la Ligue espagnole. Les joueurs coûtent cher au Barça et le contexte économique actuel est très pesant.

Messi et ses coéquipiers déçus par l’attitude de Bartomeu

C’est pourquoi, après avoir déjà demandé un effort salarial accepté par les joueurs lors du confinement et alors que le Barça a perdu 30% de son chiffre d’affaires en raison notamment de la chute de la billetterie et des ventes de produits dérivés depuis six mois, la direction barcelonaise a envoyé un mail à ses joueurs lors de la trêve internationale, pour leur demander de baisser leur salaire de 30%. Une requête très mal accueillie par le vestiaire, rapporte Rac1.

Ce samedi, Sport embraye en annonçant que Lionel Messi et ses coéquipiers ont décidé de contre-attaquer en envoyant une lettre à leur président Josep Maria Bartomeu, pour se plaindre de son attitude et notamment de la manière dont il les a sollicités (un mail alors que la plupart d’entre eux étaient en sélection). Ils déplorent également le manque d’informations fournies par le club sur la situation et réclament une meilleure représentation lors de la réunion prévue pour évoquer cette baisse de leurs émoluments (un seul joueur était convié).

