Cette légende du Barça défend Griezmann et accable Setién

L’ancien attaquant brésilien Rivaldo ne comprend pas la décision de Quique Setién d’écarter Antoine Griezmann en plein sprint final.

Rivaldo s’exprime très régulièrement sur le FC Barcelone. Pour évoquer par exemple son désir de revoir rapidement Neymar porter son maillot… Un transfert qui, s’il se concrétisait, pourrait pousser Antoine Griezmann vers la sortie. L’ancien attaquant blaugrana (1997 – 2002) pourrait donc se satisfaire des malheurs actuels du champion du monde français. Mais ce n’est pas le cas. Il s’émeut au contraire de voir l’entraîneur Quique Setién lui faire aussi peu confiance, comme mardi soir contre son ancienne équipe de l’Atletico Madrid (2-2), face à qui il n’a eu droit qu’à deux minutes de jeu.

La mise à l’écart de Griezmann préoccupe Rivaldo

« Si vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas attendre la fin du match, ni vous attendre à ce qu’Antoine Griezmann résolve tout en entrant à la 90e minute. Je ne comprends pas pourquoi un champion du monde pour la France, une ancienne star de l’Atletico Madrid pendant des années et une recrue de plusieurs millions d’euros de Barcelone n’entre seulement en jeu que dans les dernières minutes d’un match aussi important que celui contre l’Atletico », s’est étonné le champion du monde 2002.

« Cela me montre que quelque chose ne va pas bien dans l’équipe, car si vous ne faites pas jouer Griezmann dans un match d’une telle importance, vous supposez qu’il n’est pas à son meilleur et qu’il est une mauvaise recrue. C’est un peu préoccupant, la situation à Barcelone en ce moment, et ils pourraient finir par perdre la Liga », a ajouté le Ballon d’Or 1999 auprès de Betfair. Hier soir, le Real Madrid a battu Getafe (1-0) sur un penalty de Sergio Ramos, prenant ainsi quatre points d’avance sur le Barça en tête du classement. Sauf miracle, la Liga est à l’évidence déjà perdue pour les Catalans.

Images de IconSport