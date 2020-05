Barça : Setién s’inquiète de cette nouvelle règle

L’entraîneur du Barça, Quique Setién est sceptique sur la nouvelle règle autorisant cinq changements par match au lieu de trois.

Après la Bundesliga le 15 mai, et avant la Premier League (17 juin) et la Serie A (20 juin), la Liga sera le deuxième championnat parmi les plus grands européens, à reprendre. Le Conseil supérieur des Sports a officialisé le redémarrage de la saison à partir du 11 juin. Alors qu’il reste 11 journées à disputer, le terme est prévu le 19 juillet (la saison prochaine débutera quant à elle le 12 septembre).

Cinq changements par match, un désavantage pour le Barça ?

Cela signifie que les équipes devront jouer deux rencontres par semaine. Dans ces conditions, une nouvelle règle a été adoptée : la possibilité de procéder à cinq changements par match. Ceci afin de limiter les risques de blessures des joueurs. Cette règle pourrait être désavantageuse pour le FC Barcelone (à la lutte avec le Real Madrid pour le titre de champion d’Espagne), comme l’a expliqué son entraîneur Quique Setién.

« Je ne sais pas si ce sera un avantage ou un inconvénient. Je pense que ça va nous porter préjudice à cause de notre style de jeu. On sait qu’on débloque beaucoup de matchs dans les dernières minutes. Si on donne la possibilité à l’adversaire de faire entrer des joueurs frais à ce moment, il n’y aura plus cette faille qui arrive avec des joueurs fatigués », a-t-il présumé sur le site officiel du club. « Mais cela peut aussi t’offrir des ressources à un moment donné. C’est une inconnue, on verra comment ça se passe », a-t-il ajouté.

Images de IconSport