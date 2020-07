Le Barça se relance avec un bijou de Griezmann, Setién s’incline

Le Barça a retrouvé le sourire dimanche soir à Villarreal (1-4). Titulaire, Antoine Griezmann a réussi son retour.

Quelques heures plus tôt, le Real Madrid avait fait un pas de plus vers le titre de champion d’Espagne en s’imposant (0-1) sur le terrain de l’Athletic Bilbao, lors de la 34e journée de Liga. Comme face à Getafe au match précédent, la victoire s’est dessinée grâce à un penalty transformé par Sergio Ramos. En soirée, le Barça n’avait d’autre choix que de s’imposer sous peine de perdre ses derniers espoirs de rattraper les Merengue, toujours pointés quatre points devant.

Griezmann titulaire et buteur d’un lob superbe

C’est chose faite. Après trois nuls en quatre matchs, les Blaugrana l’ont emporté à Villarreal (1-4). Tandis que Gerard Moreno avait égalisé (14e) après l’ouverture précoce de Pau Torres contre son camp (4e), les Catalans ont rapidement repris un avantage cette fois définitif, grâce à une superbe frappe enroulée de Luis Suarez servi par Lionel Messi (20e). Le meilleur était encore à venir. De retour comme titulaire après avoir été boudé par son entraîneur Quique Setién face à l’Atletico Madrid (2-2), Antoine Griezmann s’est offert un petit bijou.

Sur une talonnade de Lionel Messi encore lui, le Français exécutait le gardien adverse d’un lob splendide depuis l’entrée de la surface. Un tir comme une caresse qui offrait le break au Barça (45e). En fin de match, Ansu Fati scellait le score (86e). Ce succès fait un bien fou aux Blaugrana, ainsi qu’au champion du monde 2018. Comme quoi, quand le trio Griezmann, Suarez et Messi va, le Barça va également.

Setién conquis par la GSM

« Ils se sont coordonnés de manière extraordinaire, on a forcé leurs défenseurs à se découvrir. On a réussi à progresser sur les côtés et à attirer du monde dans l’axe. C’était exactement ce qu’on voulait. Ils ont fait un très bon match, ils ont beaucoup de qualités. On a terminé ce match satisfaits et eux aussi, j’en suis sûr, parce qu’on a fait un grand match et tout le monde s’est régalé », a réagi Quique Setién après la victoire.

« Le but de Griezmann n’est qu’à la portée des grands joueurs. Il entre dans le catégorie de ceux qui renforcent considérablement un joueur. Griezmann était également là pour le but du 1-0. Nous avons un peu changé certaines choses, il s’est bien senti, il a participé au jeu et il s’est très bien entendu avec Messi. Il a fait un match spectaculaire », a-t-il salué. Malgré tout, le Real conserve un matelas confortable en tête du classement.

