Bayern Munich : dingue ou génial ? Guardiola avait une drôle d’idée

Lorsqu’il entraînait encore le Bayern Munich, Pep Guardiola (Manchester City) avait envisagé de repositionner… Manuel Neuer !

Entre 2013 et 2016, le coach espagnol avait officié au sein du club allemand. A l’époque, le portier Neuer était déjà très performant dans ses cages. Beaucoup le considéraient comme étant le meilleur dernier rempart sur la planète foot. Guardiola partageait aussi cet avis. Toutefois, le manager de Manchester City s’interrogeait au sujet de Manuel Neuer et plus précisément à propos de son rôle.

Interviewé via le magazine officiel du Bayern, le directeur général Karl-Heinz Rummenigge a livré une information très surprenante. Après avoir « remporté un championnat », Pep Guardiola voulait « sérieusement le faire jouer au milieu de terrain ».

Guardiola avait insisté !

Sous le charme de ses qualités tactiques et techniques, il était prêt à l’aligner dans l’entrejeu. A l’époque, Rummenigge avait eu « du mal à le dissuader de cette idée ». Le dirigeant germanique avait mis en avant le fait que « certains interpréteraient ça comme de l’arrogance ».

Avec le recul, « KHR » pense quand même que Neuer « se serait très bien comporté à ce poste ». A ses yeux, il a « inventé le gardien de but footballeur » et « révolutionné cette position » au fil du temps. A vrai dire, on aurait bien voulu voir le gardien âgé de 33 ans s’exprimer en tant que milieu !

Images de IconSport