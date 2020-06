Le PSG prend un tampon au passage…

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge a taclé les autorités françaises et rabaissé par ricochet le PSG.

Le Bayern Munich a remporté le 30e titre de champion d’Allemagne de son histoire, le 8e d’affilée, mardi soir en allant s’imposer sur la pelouse du Werder Brême (0-1) pour le compte de la 32e journée de Bundesliga. Un but de l’inévitable Robert Lewandowski (31 buts en championnat cette saison) juste avant la mi-temps a suffi au bonheur des Bavarois. Si l’ambiance à huis-clos ne se prêtait pas vraiment à de grandes célébrations, ce nouveau trophée a autant de valeur que les précédents pour Karl-Heinz Rummenigge.

Le PSG champion sur tapis vert, un drame pour Rummenigge

Pas comme celui décerné sans jouer au Paris Saint-Germain en Ligue 1, laisse-t-il entendre avec un tacle appuyé à la gestion française de cette crise. « À l’automne, nous étions à sept points de la première place et depuis, non seulement nous gagnons tous nos matchs, mais nous y mettons aussi la manière. Même si nous sommes champions dans un stade vide, nous pouvons nous féliciter de cette issue en ayant assuré ce titre sur le terrain et non pas sur tapis vert comme en France, ce qui est à mes yeux un drame », a-t-il lancé au micro de Sky Germany.

Le président du conseil d’administration du Bayern Munich ne perd jamais une occasion de tacler le PSG. De manière indirecte cette fois-ci puisque le club de la capitale n’est pas responsable de son sort, décidé par le gouvernement et la Ligue de Football Professionnel. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaifi est sans doute du même avis que Karl-Heinz Rummenigge sur le choix des instances françaises, si l’on se fie aux propos récents de Jean-Michel Aulas qui affirmait que le président parisien espérait comme lui pouvoir terminer le championnat sur le terrain.

Images de IconSport