PSG – Bordeaux : un Girondin fait vraiment peur à Tuchel !

L’entraîneur Thomas Tuchel craint le milieu offensif Hatem Ben Arfa avant le match PSG – Bordeaux programmé ce samedi (21h00).

Lors d’une conférence de presse, Tuchel a déclaré que lui et ses troupes s’attendent « à un 4-4-2 avec Ben Arfa en deuxième attaquant ». Pour lui, « c’est plus un 10 qu’un deuxième attaquant d’ailleurs ». Le coach allemand espère que son équipe va montrer un beau visage contre les Girondins.

« J’attends qu’on ait plus de possession et qu’on soit actif. On s’attend à une équipe très serrée, disciplinée et avec des qualités techniques pour sortir de la pression avec le ballon. Ce sera un bon match », a-t-il prédit. Puis Thomas Tuchel n’a pas caché que Hatem Ben Arfa sera à surveiller comme le lait sur le feu.

Ben Arfa a assez traumatisé les Parisiens !

« Le plus grand danger du côté de Bordeaux ? Toujours lui (sourire). Il l’a déjà fait contre nous avec Rennes, ça suffit. Ce n’est pas nécessaire qu’il montre encore. » Toujours avec le sourire, le technicien a déclaré que lui, son staff et ses troupes en ont « assez vu » du gaucher dans le passé.

Ancien joueur du PSG, le footballeur âgé de 33 ans est sans doute très motivé à l’idée de briller de mille feux au Parc des Princes dans quelques heures. Cette saison, le milieu offensif a disputé 5 matches toutes compétitions avec l’équipe de Bordeaux. A la clé, 1 but et 1 passe décisive.

