Real Madrid : Benzema se lâche sur les deux… Ronaldo !

L’attaquant Karim Benzema (Real Madrid) sait ce qu’il doit à la superstar Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

Lors d’un entretien relayé par As, Benzema a parlé tout d’abord d’un autre Ronaldo. Il s’agissait de l’ancien attaquant axial brésilien. « J’ai commencé à regarder le football pour lui. J’ai essayé de l’imiter, mais c’était impossible. Il n’y a personne comme lui. Sa façon de dribbler, de tirer… » Aujourd’hui, Ronaldo Luís Nazário de Lima officie en tant que président du Real Valladolid après avoir acheté 51% des parts du club il y a un peu plus de deux ans.

Pour en revenir à Karim Benzema, notez qu’il a fait également un gros clin d’œil à son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. L’ancien joueur de l’OL a été marqué par l’international portugais. « Il m’a beaucoup parlé car il connaissait un peu le français. Il m’a dit tout ce dont j’avais besoin (pour réussir, ndlr). Je pouvais lui parler mais c’était difficile pour moi de m’ouvrir. »

Ronaldo a « décoincé » Benzema

A force de jouer aux côtés de Ronaldo, Benzema s’est senti de plus en plus à l’aise au Real Madrid. « Grâce à Cristiano, j’ai changé de jeu au fil des années parce qu’il était là. A Lyon, c’est moi qui marquait. Maintenant, je touche plus le ballon. J’avais un garçon à côté de moi qui scorait (encore plus…). Il a donc dû s’adapter. » Avec le recul, « KB9 » est donc ravi d’avoir eu la chance de côtoyer « CR7 » qui est une légende du foot mondial.

