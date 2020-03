Equipe de France : Benzema et la comparaison qui tue…

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, s’est exprimé à propos d’Olivier Giroud qui s’exprime à Chelsea.

Lors d’un direct sur Instagram, Benzema a répondu, encore une fois, aux questions du Youtubeur Mohamed Henni. Ce dernier l’a interrogé à propos de Giroud. Pour Karim Benzema, il n’y a tout simplement pas photo entre lui et le buteur des Blues. « Ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next », a-t-il lâché. Puis l’artilleur du Real a précisé une chose importante.

« Moi je sais que je suis la F1. » Malgré cela, « KB9 » a reconnu aisément que le gaucher allait toujours « au charbon » notamment en équipe de France. Cela permet à des joueurs plus talentueux, comme Kylian Mbappé ou encore Olivier Griezmann, de pouvoir exprimer leurs qualités. Benzema considère que ne sera « pas spectaculaire » et donc pas « une dinguerie » sur le terrain.

Benzema apprécie Mbappé, mais…

Ensuite, l’ancien joueur de l’OL a posé une question… à laquelle il s’est empressé de répondre. « Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas. » Interrogé à propos de Mbappé, le natif de Lyon a indiqué que l’attaquant du PSG est « jeune » et « très fort ».

Toutefois, Karim Benzema pense que « KM7 » a « encore beaucoup à apprendre ». Pour le moment, il aime « bien » l’ex-footballeur de l’AS Monaco qui n’a pas exploité encore l’intégralité de son potentiel. Cette saison, le footballeur âgé de 21 ans a disputé 33 matches, inscrit 30 buts et effectué 17 passes décisives toutes compétitions confondues.

