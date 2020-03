PSG – Dortmund : Marquinhos et Bernat n’en reviennent pas

Marquinhos et Juan Bernat ont été impressionnés par le soutien des fans du PSG à l’occasion du duel contre Dortmund (2-0, 1-2).

Interrogé par RMC Sport, le défenseur central a souligné le fait que « toute l’ambiance avant le match » était excellente. Cela a aidé clairement les joueurs du PSG à rester « costauds » contre les Borussen. Pour lui, il sera important de garder « cette mentalité, ces valeurs » pour aller très loin en Ligue des Champions. Ensuite, Marquinhos a remercié les supporters du PSG.

Rappelons que certains étaient devant le Parc des Princes pour les encourager. « On les a entendus et vus avant le match. C’est du jamais vu. Je n’ai jamais vu ça », a assuré l’international brésilien. Pour Marquinhos, « c’est dans la difficulté qu’on voit les valeurs et la passion du foot ». Le défenseur central pense franchement que c’est « pour ça » que lui et ses partenaires sont « là ».

Bernat et la « force » reçue

Pour sa part, Juan Bernat a indiqué que c’était vraiment « une grande soirée » pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, le latéral gauche espagnol a fait aussi un gros clin d’œil aux supporters parisiens. « Malheureusement, le public n’était pas dans le stade mais on a célébré avec eux. »

« Déjà l’accueil en arrivant, ça nous a donné beaucoup de motivation, de force. Il fallait qu’on partage cette victoire. Il y a un lien très fort avec les supporters. Ils sont une partie prépondérante de cette équipe. » Bernat souhaite « qu’ils continuent comme ça » au fil des matches. Pour leur part, les Franciliens vont « essayer d’aller plus loin » en Ligue des Champions cette saison.

Images de IconSport