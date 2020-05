Ligue 1 : Blanc et Kombouaré taclent la LFP

Qu’on se le dise, Laurent Blanc et Antoine Kombouaré pensent que la LFP n’aurait pas dû arrêter la saison de Ligue 1… en tout cas de la sorte.

Les deux entraîneurs savent bien qu’il faut être prudent avec la pandémie de coronavirus. Toutefois, ils ont jugé – dans le cadre d’un live Facebook – que la LFP s’est précipitée en arrêtant brusquement cette saison 2019/2020 de L1. « Il aurait été possible de prendre des mesures exceptionnelles avec un petit peu plus de recul. Chacun a un peu regardé sa situation et essayé de sauver son club… »

« Est-ce qu’on aurait dû être plus solidaires? Bien sûr que oui… » Blanc a ajouté qu’on aurait pu « avoir plus d’humanité » en misant sur une autre option. « Le premier est champion, on ne fait pas de descente, et l’année prochaine on joue à 21 ou 22. » Laurent Blanc sait que cela alourdirait le calendrier avec « quatre journées de plus » à « caser ». Néanmoins, il a rappelé qu’il n’y aura « plus la Coupe de la Ligue » et donc cela va libérer « un créneau pour que ça se joue à 22 clubs ».

Kombouaré d’accord avec Blanc

Pour sa part, Kombouaré considère aussi qu’il ne fallait pas mettre un terme à cet exercice de Ligue 1 de cette manière. « L’exécutif a mis la pression, mais je ne comprends pas que la Ligue aille aussi vite. Pourquoi deux montées et deux descentes ? C’était l’occasion de montrer de l’humanité, d’être solidaire. La meilleure des solutions était de démarrer la saison prochaine avec 22 clubs. »

Antoine Kombouaré pense que les dirigeants de la LFP « se démerdent comme ils veulent »… mais il faut impérativement « 22 clubs la saison prochaine ». Histoire d’éviter « des dégâts » notamment pour Amiens et Toulouse qui ont été relégués officiellement en Ligue 2.

