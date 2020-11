Mercato : Blanc précise le fond de sa pensée pour l’avenir

Libre de tout contrat, l’entraîneur Laurent Blanc s’est exprimé, une nouvelle fois, à propos de son futur dans les colonnes de L’Equipe.

Par le biais de Téléfoot, l’ex-coach du PSG avait souligné le fait qu’il souhaitait « toujours entraîner un club ou une sélection ». Blanc avait ajouté que « plus le temps passe » et « moins » il croyait au fait de rebondir sur un banc professionnel (En savoir plus). Mine de rien, le Cévenol a quitté le Paris Saint-Germain en juin… 2016. Au cours des dernières années, le nom de Laurent Blanc a été associé à plusieurs postes plus ou moins prestigieux.

Jusqu’à présent, Laurent Blanc n’a pas trouvé chaussure à son pied. Interrogé par L’Equipe, le technicien âgé de 55 ans a tenu à préciser le fond de sa pensée suite à sa sortie médiatique sur Téléfoot. « Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n’ai pas fait de croix sur le terrain. Je n’arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien », a-t-il souligné.

Blanc pense avoir « passé l’âge »

Blanc a assuré n’être « pas un doux rêveur non plus ». Il voit bien ce qui se passe sur la planète du ballon rond. « J’ai passé l’âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football. » Qui sait, peut-être qu’une écurie française ou étrangère de renom essaiera d’obtenir sa signature prochainement. Laurent Blanc a fait ses preuves en tant qu’entraîneur que ce soit à Bordeaux, au PSG et à un degré moindre en tant que sélectionneur de l’équipe de France.

Images de IconSport