LFP / Mediapro : Blanquer donne encore des leçons…

Le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, a parlé du conflit entre la LFP et Mediapro.

Sur les ondes de la radio RTL, l’homme politique a répété qu’il est hors de question que l’Etat soit le dindon de la farce dans cette affaire. « On considère que vous ne pouvez pas prendre de risque financier en tant qu’acteur privé, déboucher sur quelque chose d’assez grave quand même et à la fin appeler au secours l’État pour financer votre risque, en quelque sorte. »

Blanquer a rappelé que lui et le président de la République ont été très clairs à ce sujet. Le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports considère qu’il y a « des choses qu’on peut faire et des choses qu’on ne peut pas faire ». Malgré cela, Jean-Michel Blanquer a « toute confiance dans les acteurs du football professionnel pour trouver des solutions de sortie ».

Blanquer enfonce encore le clou

Il a assuré que lui et les autres suivent « ça » de près. Il est hors de question pour eux de se déresponsabiliser. Une fois encore, Blanquer a mis l’accent sur le fait que l’Etat ne paiera pas les pots cassés. « On n’a pas vocation à compenser des problèmes qui ont été finalement générés par une sorte de cupidité et d’irréalisme. » Pour l’heure, le conflit entre la LFP et Mediapro continue de plomber le football français…

Images de IconSport