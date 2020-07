OM : Boudjellal joue à un jeu dangereux, la preuve

Mourad Boudjellal est impliqué dans le projet de rachat éventuel de l’OM. Mais il n’a pas fait une croix sur un autre club de football !

Lors d’un entretien relayé par Var Azur, l’homme d’affaires a déclaré qu’il va « arriver au Sporting Club de Toulon »… à moins que des gens disent qu’ils n’ont « plus envie » de s’appuyer sur lui. Boudjellal a ajouté qu’il a « un engagement avec Toulon ». Son objectif est clair : que le RCT « monte en Ligue 1 » le plus vite possible.

Boudjellal veut s’impliquer pour longtemps à Toulon. D’ailleurs, il n’a pas dit le contraire… « Pour moi, c’est en deux étapes. On va s’occuper de la première étape. Ensuite, On verra ce qui va se passer dans les six prochains mois, puis dans les deux prochaines années. »

OM ou Toulon ? Boudjellal hésite…

Que se passerait-il si un jour le RCT redevenait un club professionnel ? Eh bien à vrai dire, Mourad Boudjellal devrait trancher dans le vif. « C’est sûr que je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2, il y aura un véritable choix à faire. » S’il faisait le choix du cœur, il miserait clairement sur le RC Toulon !

« Je ne sais pas, car j’ai 60 ans de vie à Toulon, j’en aurai deux ou trois ailleurs. Ça dépendra du temps que Toulon mettra. Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, mes enfants sont nés à Toulon… » Au final, Boudjellal joue, en quelque sorte, un double jeu. Pas sûr que cette sortie médiatique plaise aux supporters de l’OM.

