Rachat de l’OM : Boudjellal n’a pas dit son dernier mot, la preuve !

L’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, envisage encore et toujours de diriger l’OM un jour ou l’autre.

Sur les ondes de la radio RMC, Boudjellal a assuré que le propriétaire actuel de l’OM, Frank McCourt, envisage de rendre son tablier. « Ce que je crois c’est que l’OM va se vendre. Je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous. Pourquoi ? Aujourd’hui, ça peut devenir un gouffre pour McCourt. » Le consultant a ajouté que l’Américain a « complètement changé d’avis » en l’espace de « quelques mois » à ce sujet. Pour Mourad Boudjellal, « les Américains ne viennent pas pour faire du sport ».

Ils sont là « pour faire de l’immobilier ». A propos de son ex-collaborateur, Mohamed Ayachi Ajroudi, Boudjellal n’a pas hésité à le tacler une nouvelle fois. « Ajroudi a une seule formule, c’est de dire je ne parle plus et on verra à l’arrivée si j’y suis ou pas ». Aujourd’hui, les deux hommes ne sont plus sur la même longueur d’ondes. D’ailleurs, Ayachi et son équipe ne s’expriment plus au sujet du rachat de l’OM. Pour sa part, Mourad Boudjellal recherche activement un gros investisseur.

Boudjellal et l’argent qui tombe du ciel…

Le fait de s’associer avec un Qatarien ou encore un Saoudien ne l’emballe pas. Pour lui, « il n’y a pas besoin d’argent » pour diriger Marseille. A ses yeux, ce dernier est déjà « sur place » étant donné que l’écurie a « un potentiel incroyable » et qu’il « suffit de se baisser pour le ramasser ». Ensuite, il a taclé le président Jacques-Henri Eyraud. « Ce n’est pas ce qui est fait depuis quelques années. (…) Être vice-champion de France, jouer la Champions League et être détesté, c’est quand même balèze ! »

Images de IconSport