Mercato : Boudjellal explique comment ramener l’OM au sommet

Mourad Boudjellal nourrit beaucoup d’ambition pour l’OM, dont il espère prendre la présidence. Son plan vers le succès est déjà établi.

Jusqu’à preuve du contraire, Frank McCourt n’est pas vendeur, c’est lui même et son entourage qui l’ont encore répété récemment. Faute d’offre réelle ? Depuis hier, la donne est peut-être en train de changer. Car si une proposition intéressante de rachat atterrissait sur son bureau, le propriétaire américain de l’OM y prêterait sans doute attention. Celle-ci sera-t-elle amenée par Mourad Boudjellal ? L’ancien président du RC Toulon a confirmé être porteur d’un projet pour le club marseillais, incluant des fonds du Moyen-Orient. Des sommes très importantes, de 700 à 800 millions d’euros, sont évoquées.

Boudjellal veut faire de l’OM le leader de la Méditerranée

Racheter l’OM d’accord, mais pour en faire quoi ? Interrogé par La Provence, Mourad Boudjellal ambitionne d’en faire un moteur de tout le bassin méditerranéen. « Quand on prétend à racheter l’OM, on doit assumer les conséquences et l’attente que cela entraîne. L’OM que je veux, il doit être identitaire. Une identité très forte avec ce qu’est la Méditerranée, une formation très forte, des joueurs très forts », a-t-il avancé. « Il faut un mix des deux. Pas un gamin de la Méditerranée, qui représente 500 millions d’habitants, ne doit lui échapper. Il doit être le club leader, même s’il y a Barcelone dans ce bassin. C’est un projet global », a-t-il ambitionné.

Se voit-il déjà dans le costume du président de l’OM, actuellement porté par Jacques-Henri Eyraud ? « J’ai surtout conscience que c’est très difficile. Eyraud ne doit pas rigoler tous les jours. Mais comme l’aurait dit Daniel Balavoine, « Je ne suis pas un Eyraud », donc je ne sais pas. J’ai eu l’occasion de déjeuner avec lui, il est venu à Toulon et je l’ai trouvé intéressant. Je n’avais aucune idée derrière la tête, on a parlé de nos problématiques communes en tant que présidents de club de sports différents, il était plutôt agréable. Je n’ai rien contre lui, aujourd’hui c’est le problème de McCourt », a confié l’homme d’affaires de 60 ans.

Images de IconSport