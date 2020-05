Mercato : PSG, Real Madrid… Une décision décisive pour Camavinga ?

Les dirigeants du PSG ou encore du Real Madrid pourraient avoir un argument majeur de plus pour réussir à déloger Eduardo Camavinga (Rennes).

Pour l’heure, les membres du Stade Rennais (dirigeants, joueurs, supporters…) s’interrogent en vue de la saison prochaine. Après l’arrêt de la saison en Ligue 1, les Rouge et Noir occupent la troisième place du classement. Logiquement, Rennes devrait donc prendre part aux tours préliminaires de la Ligue des Champions lors de l’exercice 2020/2021.

Problème : l’UEFA prévoit de limiter la phase préliminaire à cause de la gestion du calendrier. Cas échéant, le Stade Rennais serait privé de C1 et d’autres clubs plus huppés seraient privilégiés automatiquement. L’UEFA envisagerait de verser une compensation financière à Rennes et autres écuries concernées pour les soulager un peu dixit The Times.

Camavinga pourrait revoir sa copie

Selon As, une non-participation du club breton à la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait « affecter l’avenir d’Eduardo Camavinga ». Sans doute tenté par le fait de rester un an de plus à Rennes pour disputer la C1, le milieu pourrait privilégier un transfert si l’UEFA entérinait une décision radicale.

Toujours d’après As, le Real Madrid pourrait dégainer, au même titre que le PSG, au sujet du natif de Miconje. Au final, l’instance qui régit le foot européen pourrait donner indirectement un sacré coup de pouce à ces écuries prestigieuses. Nul doute que les dirigeants rennais mettraient tout en œuvre afin de pouvoir prendre part à la Ligue des Champions pour éviter un scénario catastrophe.

Images de IconSport