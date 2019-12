Espagne : Cantona mêlé à une affaire qui fait grand bruit…

De l’autre côté des Pyrénées, des militants politiques ont détourné une image marquante où figure un certain Eric Cantona.

Lundi (hier), les habitants de Bilbao ont pu voir des affiches très spéciales sur le mur de la ville. On y voit Eric Cantona, avec le maillot de Manchester United, en train d’envoyer son fameux coup de pied… à Sergio Ramos ! En guise de message, on peut lire notamment « Non à cet Euro ! Oui au peuple basque ! ».

Pour ces militants, il est intolérable que Bilbao accueille des matches de l’équipe nationale d’Espagne lors de l’Euro 2020. Histoire de marquer le coup, ils ont donc choisi de cibler le défenseur central Sergio Ramos. A leurs yeux, ce dernier incarne le pouvoir central puisqu’il porte le maillot du Real Madrid.

Cantona aura son mot à dire…

Sans surprise, cette campagne a provoqué un séisme politique et médiatique en Espagne. Des membres de plusieurs partis ont fait savoir que cette image est tout simplement intolérable. A leurs yeux, c’est totalement injuste de s’en prendre à Ramos alors qu’il est le capitaine emblématique de la Roja.

Désormais, on veut entendre la réaction de Cantona qui ne s’attendait sans doute pas à se retrouver mêlé à cette affaire. Nul doute que l’ancien attaquant de Manchester United et de l’équipe de France sera interrogé, à un moment donné, au sujet de cette affiche qui sème la zizanie chez nos voisins espagnols.

Es intolerable esta campaña de señalamiento de la izquierda abertzale contra jugadores de la selección española por el hecho de serlo y contra la Eurocopa. Lo denunciamos y lo seguiremos denunciando. 👉🏼https://t.co/sSJHf8Fqum pic.twitter.com/fsful9tDZd — Amaya Fernández (@AmayaEuskadi) December 23, 2019

Images de IconSport