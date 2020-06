Mercato / PSG : un coup de tonnerre pour Cavani !

L’attaquant Edinson Cavani (PSG) ne pourra sans doute pas s’engager en faveur de l’Atletico Madrid cet été.

A en croire le site du quotidien As, le goleador uruguayen « ne sera pas un joueur de l’Atletico la saison prochaine ». Ciblé par les Rojiblancos en janvier dernier, Cavani n’est plus une priorité en matière de recrutement pour le club espagnol. Ces derniers ont gardé une « mauvaise expérience » lors du dernier mercato hivernal. A l’époque, l’attitude du frère et agent d’Edinson Cavani avait déplu à l’Atletico Madrid. Au final, les Colchoneros avaient renoncé à l’idée de le recruter.

Le président Enrique Cerezo avait même déclaré que c’était « une honte » que des joueurs puissent avoir de tels « représentants ». Pour sa part, le frère de Cavani avait reproché à l’Atletico de ne pas faire les efforts requis pour obtenir sa signature. Aujourd’hui, le club ibérique lorgne Arkadiusz Milik qui s’exprime à Naples. Auteur de 13 buts en 26 matches, le Polonais a le bon profil pour renforcer l’équipe dirigée par Diego Simeone.

Quelle destination pour Cavani ?

Pour en revenir à Edinson Cavani, on sait que ce dernier désire poursuivre sa carrière en Europe pendant encore quelques années. De l’autre côté des Alpes, les décideurs de l’AS Rome semblent avoir envie d’obtenir la signature « d’El Matador ». As précise que le club romain est celui « qui parie le plus sur Cavani » cet été. A Rome, « El Matador » pourrait bénéficier de « trois ans de contrat » et être « le joueur le mieux payé de l’équipe ».Toujours en Italie, l’Inter Milan lorgne aussi l’Uruguayen. Mais l’AS Rome semble tenir la corde pour l’instant…

Images de IconSport