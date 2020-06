Mercato / PSG : Cavani aurait éliminé une option XXL !

A en croire Tuttosport, l’attaquant Edinson Cavani (PSG) ne devrait pas jouer en Italie la saison prochaine.

En tout cas, « El Matador » aurait repoussé les avances du club italien qui désire vraiment le recruter cet été. Il s’agit de l’Inter Milan qui prépare la succession éventuelle de Lautaro Martinez, ciblé par le FC Barcelone. Tuttosport assure que Cavani privilégierait clairement le fait de signer… à l’Atletico Madrid. Rappelons que les Rojiblancos faisaient déjà des yeux doux à « El Matador » lors du mercato hivernal.

A un moment donné, on pensait qu’Edinson Cavani allait enfiler officiellement le maillot du club espagnol. Mais finalement, l’affaire avait capoté au grand dam des décideurs de l’Atletico et de Cavani. A ce moment-là, les dirigeants du PSG n’étaient, de toute façon, plus très chauds à l’idée de se séparer de l’Uruguayen au milieu de la saison.

Cavani, la belle affaire estivale

Au final, les Rojiblancos ont sans doute bien fait d’être patients sur ce dossier. En effet, le contrat d’Edinson Cavani au PSG expirera le 30 juin prochain. Du coup, ils ont la possibilité de s’attacher ses services sans verser d’indemnité de transfert aux dirigeants parisiens. Pour Tuttosport, les chances de voir Cavani prolonger son engagement au Paris Saint-Germain sont de plus en plus faibles.

C’est logique étant donné que Mauro Icardi a été transféré officiellement au Parc des Princes… alors qu’il était prêté seulement par l’Inter Milan cette saison. A ce stade de sa carrière, Edinson Cavani ne veut pas être dans l’ombre d’un autre attaquant. Il désire continuer à être titulaire fréquemment, statut dont il pourrait bénéficier d’entrée de jeu à l’Atletico Madrid dans quelques semaines.

Images de IconSport