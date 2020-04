UEFA : Ceferin enfonce le clou et cible un championnat

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a précisé son sentiment au sujet de la reprise de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Par le biais de la ZDF, Ceferin a répété que « juillet et août » lui semblent être « une période favorable » pour « achever nos compétitions européennes ». Aux yeux de l’homme d’affaires ce serait « indéniablement trop tard » si la C1 et la C3 s’achevaient « en septembre » ou en « octobre ». A la question de savoir s’il voit d’un bon œil le fait que les matches aient lieu à huis clos, Aleksander Ceferin a admis ne pas avoir exclu une telle possibilité. « Des matches à huis clos ou avec des supporters, ce n’est pas du tout la même chose, mais c’est toujours mieux à huis clos et devant la télévision que rien du tout. »

Le Slovène est persuadé que « c’est ce que veulent les gens » durant cette période de confinement appliquée dans plusieurs pays du globe. Ceferin croit que « cela leur apporterait une énergie positive dans cette période compliquée ». Alors qu’il tient à ce que cette saison 2019/2020 s’achève, Aleksander Ceferin a taclé les dirigeants belges. Ces derniers misent sur le fait de mettre un terme à cet exercice. « La solidarité, ce n’est pas prendre une décision sans se concerter avec les autres. On ne peut pas réclamer de l’aide et ensuite décider soi-même comme cela nous arrange. Je dois avouer que les Belges et certains autres qui songent à la même issue risquent de ne pas pouvoir prendre part aux Coupes européennes la saison prochaine », a-t-il lâché.

Ceferin a une idée pour les Coupes d’Europe

En ce qui concerne la fin de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, Ceferin se dit prêt à changer la formule de ces épreuves. En clair, il pourrait bien y avoir « un seul match pour les quarts de finale et les demi-finales ». Pour lui, c’est « une possibilité ». Cas échéant, cette rencontre se disputerait forcément « sur terrain neutre » pour ne pas désavantager telle ou telle équipe. En plus de cela, Aleksander n’exclut pas le fait d’organiser « un final four » ou un « final eight ». Mais le président de l’UEFA ne peut pas avancer trop ses pions en réalité. En effet, si « les politiques » empêchent les clubs « de rejouer », alors lui et ses collaborateurs n’auront « pas d’autre choix que de mettre un terme à cette saison ».

Images de IconSport