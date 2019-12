Mercato / PSG : un agent fait une annonce qui décoiffe

L’agent de l’international chilien Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) a fait une déclaration étonnante à propos de son client.

Cette saison, le milieu axial âgé de 30 ans a disputé 19 matches, inscrit 1 but et effectué 5 passes décisives pour le compte de l’équipe allemande. Apparemment, Aranguiz a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expirera le 30 juin 2020. A compter du 1er janvier, l’international chilien pourra s’engager librement en faveur de n’importe quel club en vue de la saison prochaine.

A en croire le conseiller Andrés Curry, son client pourrait atterrir en Europe et peut-être bien en France ! « Charles peut aller à l’Inter Milan ou au PSG. On verra. En aucun cas il ne pourra partir durant le marché des transferts du début d’année », a-t-il confié selon Télé 13. L’agent a précisé que les dirigeants du Bayer Leverkusen travaillaient « de toute urgence pour le renouvellement de son contrat ».

Aranguiz au PSG ? Peu voire pas crédible…

Mais a priori, « cela ne se produira en aucun cas » puisque le joueur a des envies d’ailleurs. Par ailleurs, Charles Aranguiz ne devrait pas « non plus rester en Allemagne » ou encore retourner jouer en Amérique du Sud. A ce stade de sa carrière, l’ex-joueur de l’Internacional (Brésil), ou encore de l’Udinese, rêve de relever un tout nouveau challenge européen.

Reste à savoir si Leonardo et les dirigeants du PSG pourraient, ou non, essayer de le recruter. Sur le papier, on ne voit pas pourquoi le club de la capitale miserait sur Aranguiz. Dans l’entrejeu, l’entraîneur Thomas Tuchel a suffisamment d’atouts majeurs (Verratti, Gueye, Paredes, Marquinhos qui est polyvalent, Draxler, Herrera…).

