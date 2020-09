Mercato / Chelsea : Lampard répond aux attaques de Klopp

L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard a répondu aux critiques de Jürgen Klopp sur ses investissements consentis sur le recrutement.

« Nous vivons dans un monde en ce moment avec beaucoup d’incertitude. Pour certains clubs, le degré d’incertitude de l’avenir semble moins important. Ils sont détenus par des pays, appartenant à des oligarques, c’est la vérité. Nous sommes un club différent. (…) Ils signent de nombreux joueurs. Cela peut être un avantage, mais cela signifie qu’ils doivent s’adapter à l’équipe. Vous ne pouvez pas faire venir les 11 meilleurs joueurs du monde et vous attendre à ce que dans la semaine suivante, ils joueront le meilleur football », a taquiné Jürgen Klopp en critique des investissements colossaux consentis par Chelsea cet été.

Lampard assume la politique de recrutement de Chelsea

L’entraîneur des Blues (qui viennent de dépenser 220 millions d’euros sur le marché des transferts pour se renforcer et partir en reconquête de la Premier League) Frank Lampard a répondu à son confrère de Liverpool. « Ça ne m’a pas dérangé. J’ai trouvé ça un peu amusant. Vous pouvez regarder les joueurs de Liverpool : Van Dijk, Allison, Fabinho, Keita, Mané, Salah. Des joueurs incroyables recrutés à des prix très élevés », a-t-il riposté en conférence de presse.

« Je ne suis pas venu pour jouer la 4e place. (…) Je ne suis pas venu simplement pour intégrer des joueurs de l’académie à l’équipe. Non, je suis venu pour gagner. Tous les clubs de ce niveau visent haut, et le recrutement est un moyen pour y parvenir », a jugé le technicien anglais qui entend bien jouer les trouble-fêtes et perturber le duel entre Liverpool et Manchester City cette saison. Pour son entrée en lice en Premier League, le club londonien s’est imposé (3-1) à Brighton lundi soir.

