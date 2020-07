City 4-0 Liverpool : Guardiola voulait se payer le champion, la réaction classe de Klopp

Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Liverpool (4-0) jeudi soir. Pep Guardiola est heureux, Jürgen Klopp bon perdant.

Le choc au sommet de la Premier League a largement tourné à l’avantage de Manchester City face à Liverpool (4-0) jeudi soir lors de la 32e journée. Déjà sacrés champions d’Angleterre, les Reds ont coulé à l’Etihad Stadium, encaissant trois buts dès la première mi-temps face à De Bruyne sur penalty (25e), Sterling (35e) et Foden (45e). Oxlade-Chamberlain contre son camp (66e) parachevait le succès pour l’honneur des Skyblues qui confortent ainsi un peu plus leur deuxième place au classement.

Guardiola – « Il fallait battre les champions »

« Je suis très heureux. Il faut encore féliciter cette équipe. Il fallait battre les champions, avec toute la qualité qu’ils ont, leur incroyable concentration », s’est satisfait Pep Guardiola. « Je les ai vus lors de la haie d’honneur. Ils étaient concentrés, on les entendait crier, s’encourager, s’aider. Ils voulaient nous battre, faire honneur à leur titre. Et de les battre 4-0, avec autant d’occasions, en défendant aussi bien, c’est top. Mais ce sont surtout trois points de plus pour nous aider à finir deuxièmes et nous qualifier directement pour la Ligue des champions », a ajouté l’entraîneur de City.

Klopp rend hommage à Manchester City

De son côté, Jürgen Klopp a félicité son adversaire du soir. « C’est un rappel pour voir à quel point Manchester City est bon. Je n’en avais pas besoin, parce que je le savais avant. La surprise, dans un championnat avec les Citizens, c’est de voir une autre équipe championne, car quand on voit leur qualité, ce n’est pas normal », a-t-il jugé. « J’ai vu que mon équipe était prête, même si vous n’avez pas trop d’arguments en votre faveur quand vous perdez 0-4. Ils ont réussi à convertir leurs occasions en buts, pas nous. City a été à 100% de réussite ce soir, voilà ce qui explique une telle différence au niveau du résultat. Il faut l’accepter », a ajouté le coach de Liverpool.

Images de IconSport