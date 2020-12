Equipe de France (F) : Diacre refuse qu’on lui colle une étiquette

La sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre, ne veut pas qu’on lui mette tout sur le dos…

Rappelons que plusieurs joueuses, dont Amandine Henry, ont mis en avant le fait que l’ambiance était lourde chez les Bleues. Pointée du doigt, Diacre a fait le dos rond en se concentrant sur l’objectif sportif prioritaire : la qualification pour l’Euro 2022. L’équipe de France féminine a réussi à obtenir son ticket pour cet événement. Face au Kazakhstan (12-0), elles ont fait une démonstration afin de boucler la campagne qualificative.

Après la rencontre, Corinne Diacre a été interrogée au sujet de l’ambiance chez les Tricolores. Une fois encore, elle a refusé de porter le chapeau comme on dit… « Ce n’est pas moi qui pollue l’atmosphère. De mon côté, je fais mon travail, je fais des choses. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça convient ou ça ne convient pas. » Diacre a mis l’accent sur une chose importante.

Diacre évoque sa fin d’année 2020

« Ce que je peux vous assurer c’est que mon travail est d’amener cette équipe de France au plus haut niveau. Mon objectif premier était de la qualifier à l’Euro, c’est chose faite. Pour le reste, je vais m’accorder un petit peu de temps, penser à l’avenir, mais un petit peu plus tard. » Elle et son staff vont « bien préparer le prochain stage » et « bien analyser celui-ci d’un point de vue sportif ». Forcément, elle va « suivre la fin du Championnat » en cette fin d’année 2020. Ensuite, il sera temps pour elle « de penser au reste ».

Images de IconSport