Coronavirus : confiné à Paris, ce joueur forcé de retourné en Chine s’inquiète

Tandis que la France est confinée, l’attaquant du Beijing Guoan, Cédric Bakambu va être forcé de retourner en Chine prochainement.

Pendant que la France a débuté cette semaine une période de confinement jusqu’à nouvel ordre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la Chine est en train d’en sortir. Le championnat local doit reprendre mi-avril. Dans ces conditions, les joueurs ayant quitté le territoire sont priés de revenir au pays. C’est par exemple le cas de Cédric Bakambu, actuellement à Paris et qui a reçu la consigne de retourner à Pékin avant le 28 mars. L’ancien attaquant de Sochaux et de Villarreal notamment, est inquiet.

Bakambu pas rassuré de laisser femme et enfant à Paris pour retourner en Chine

« On se pose quand même des questions. Ça fait peur. En plus, je vais laisser ma famille et partir seul. Ce n’est pas évident. Déjà, lorsqu’il n’y a rien, c’est chaud de partir loin de sa famille. Alors je vous laisse imaginer la scène : je dois rentrer en Chine au moment où une épidémie s’y achève à peine. Mais il faut faire avec », a confié le joueur du Beijing Guoan dans les colonnes de L’Equipe.

« Ma plus grande crainte ? C’est le fait que le virus soit arrivé en France. Je suis actuellement confiné dans mon domicile parisien, avec ma femme et mon fils. Dans ce climat, sortir de chez soi et aller loin, ce n’est pas évident à envisager. Et ma femme, qui est enceinte de notre deuxième enfant, doit rester ici. Sachant que je dois partir sans savoir quand je peux revenir pour revoir mon fils et ma femme, qui doit accoucher dans un mois. C’est ça qui est le plus difficile à vivre », a précisé Cédric Bakambu.

Images de IconSport