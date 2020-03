Coronavirus : le PSG, Mbappé, Ronaldo, Pogba et Klopp montent au créneau

Les acteurs du football, tels Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, ont prêté leur notoriété à la lutte contre le coronavirus.

Le football s’est arrêté en Europe. Les championnats ne seront pas disputés ce week-end, ni le suivant, et ce jusqu’à nouvel ordre, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Alors que plusieurs joueurs dans différents clubs sont touchés par le virus, les footballeurs semblent avoir pris conscience du risque et se posent désormais en premiers soldats de la lutte. A l’image de Cristiano Ronaldo qui a décidé d’user de sa notoriété pour sensibiliser ses fans.

Ronaldo conseille à tous de suivre les recommandations

« Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier. Il est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle », a-t-il préconisé via les réseaux sociaux.

« La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes », a ajouté l’international Portugais qui a décidé de rester à Madère quelques temps.

Le football n’est pas important pour Klopp

Le football passe actuellement au second plan. Tel est le message délivré par Jürgen Klopp. « D’abord et avant tout, nous devons faire notre possible pour nous protéger mutuellement. Cela devrait toujours être le cas, mais ça compte encore plus en ce moment. J’ai déjà dit que le football est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes. Aujourd’hui, le football et les matchs ne sont vraiment pas importants du tout », a estimé l’entraîneur de Liverpool.

« Bien sûr, on ne souhaite pas jouer dans un stade vide, ni que des matchs ou des compétitions soient suspendus. Mais si cela permet d’aider une personne à rester en bonne santé, juste une seule, on le fait sans poser de questions. Si on doit faire un choix entre le football et le bien de l’ensemble de la société, il n’y a pas de débat. Vraiment pas », a conclu l’Allemand.

Le PSG et Pogba montrent les gestes barrières

De leur côté, Paul Pogba et les joueurs du Paris Saint-Germain ont décidé de porter le message sur les gestes barrières qui permettent de ralentir la propagation du virus. Ainsi, le milieu de terrain de Manchester United a adapté son fameux dab à la situation. Quant aux Parisiens, ils ont publié une vidéo (avec Kylian Mbappé, Marquinhos et Marco Verratti) pour détailler les bonnes manières à adopter au quotidien.

Images de IconSport