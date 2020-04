Coronavirus : Tevez lance un message fort aux footballeurs

L’attaquant argentin de Boca Juniors, Carlos Tevez évoque le rôle des footballeurs pour lutter contre le coronavirus.

Depuis trois semaines, de nombreux clubs et joueurs se mobilisent pour aider à lutter contre le coronavirus qui s’est désormais répandu sur l’ensemble (ou presque) de la planète. De nombreux dons ont été effectués, de nombreuses cagnottes ont été ouvertes, dans le but de récolter de l’argent pour aider à fournir du matériel et des moyens pour vaincre l’épidémie. Des gestes forts mais néanmoins normaux et logiques pour Carlos Tevez, selon qui les footballeurs professionnels sont des privilégiés et doivent donc consentir des efforts pour aider les plus démunis.

Tevez se met au service du gouvernement argentin

« Un footballeur peut vivre sans être payé pendant 6 mois ou même 1 an. Mais je suis désolé pour ceux qui ont des enfants et doivent partir travailler à 6h du matin et revenir à 7h du soir pour nourrir leur famille. Dans cette situation, nous, les footballeurs, devons donner l’exemple. Nous devons aider, surtout pour la nourriture. Pour moi, c’est facile de parler depuis ma maison, je sais que j’ai de la nourriture pour mes enfants. Il faut être présent pour les gens en difficulté », a-t-il déclaré à América TV.

« Je suis à la disposition du Gouvernement et de mon club pour aider. Pour livrer de la nourriture et apporter mon aide dans les quartiers où ils ont le plus besoin de nous. J’irai donner un coup de main là où on me le demande. Ce virus est un désastre. Les footballeurs peuvent faire la différence, nous devons les aider », a ajouté l’attaquant de 36 ans qui évolue à Boca Juniors. Un beau message de solidarité.

